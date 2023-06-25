Пассажирский автобус загорелся в Санкт-Петербурге

Пассажирский автобус загорелся на Днепропетровской улице в Санкт-Петербурге. Очевидцы в Сети публикуют видео с места в воскресенье, 25 июня.

Судя по кадрам, горит задняя часть автобуса. Транспорт припарковали на обочине и начали оперативно тушить. Никто не пострадал. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

23 июня на юго-западе Москвы полностью сгорели четыре автомобиля. Как уточняли в МЧС, пострадавших нет. Отмечалось, что рассматривается версия поджога.