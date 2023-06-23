На юго-западе Москвы сгорели четыре автомобиля

На юго-западе Москвы полностью сгорели четыре автомобиля. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Островитянова. Сообщение о возгорании поступило в 1:46, в 2:33 спасатели ликвидировали огонь.

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Отмечается, что рассматривается версия поджога.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия.

Ранее, 21 июня, в ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке сгорели четыре автобуса.

В прокуратуре уточнили, что перед выходом на линию загорелся один из автобусов, однако позднее пламя перекинулось на стоявшие рядом машины.