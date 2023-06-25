Корреспондент «Известий» показал работу российских орудий по позициям ВСУ в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Денис Кулага в воскресенье, 25 июня, показал работу российских орудий по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Нацелены наши орудия на всю линию боевого соприкосновения. Стволы выставлены по всей лесополосе и не дают возможности вражеской пехоте даже поднять голову», — рассказал журналист.

Он показал орудия, которых в шутку прозвали «стреляющими кустами» из-за серьезной маскировки. Именно они работают по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые стали проявлять активность на купянском направлении.

«Не всегда наши танки участвуют только в атаках, иногда приходится стрелять с закрытых позиций при попытках со стороны ВСУ наступления на эти рубежи», — отметил Кулага.

После удара выжившие украинские боевики разбегаются, им вдогонку летят очередные снаряды. И только после полной ликвидации вражеской силы техника уходит в укрытие.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра восточной группировки Олег Чехов рассказал, что в районе Новодонецкого на южнодонецком направлении войсками российской артиллерии были сокрушены броневики, пикап и военные ВСУ, а также при помощи авиации были уничтожены броневик и скопления живой силы в районе Нескучного.

Также в воскресенье начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении силами артиллерии РФ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское были сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери составили более взвода живой силы противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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