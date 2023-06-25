Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении российские служащие пресекли ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Артиллерией группировки в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери составили более взвода живой силы противника», — сказал он.

Кроме того, по словам Зыбинского, расчеты самоходных установок «Мста-С» уничтожили две группы украинских минометчиков около поселений Кисловка и Табаевка.

Накануне сообщалось, что бойцы «Западной» группировки ликвидировали САУ М109 Paladin производства США. Также, благодаря усилиям экипажей ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25, были разбиты скопления живой силы и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны противника.

23 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу ВС РФ по позициям ВСУ на купянском направлении. По его словам, техника направилась в сторону Купянска Харьковской области, куда были переброшены резервные выходы со стороны украинских сил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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