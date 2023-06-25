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«Вашингтон Кэпиталз» начал переговоры о возможном переезде в Северную Вирджинию

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Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Alex Cave
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является российский нападающий Александр Овечкин, может переехать в штат Вирджиния. Об этом сообщила 23 июня газета The Washington Post.

Издание отмечает, что группа Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежит хоккейный клуб (ХК) «Кэпиталз», а также команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Уизардс», начала переговоры с правительственными чиновниками о возможном переводе этих двух команд из Вашингтона в Северную Вирджинию.

«Два человека, знакомые с переговорами, в том числе представитель Monumental, описали их как предварительные и ознакомительные», — указывается в статье.

В настоящее время обе вашингтонские команды выступают на арене Capital One. Они играют на этом стадионе с 1998 года.

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Ранее, 21 июня, Овечкин был награжден благодарностью президента РФ Владимира Путина за добросовестную работу и трудовые успехи.

В минувшем сезоне Овечкин выходил на лед в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету — 42 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи. По итогу «Вашингтон Кэпиталз» не прошел в плей-офф НХЛ.

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