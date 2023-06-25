СМИ сообщили о новом телефонном разговоре Лукашенко с Путиным

Президент Белорусии Александр Лукашенко утром в воскресенье, 25 июня, провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает 25 июня издание БеЛТА.

Подробностей не приводится. Российская сторона в настоящее время не комментировала информацию.

Кроме того, у Лукашенко состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в мире, Белоруссии, а также отношения двух стран.

Накануне утром Путин и Лукашенко также провели телефонный разговор.

Позднее в тот день госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что главы двух государств в очередной раз подтвердили особые союзнические отношения между странами. Он отметил, что Путин и Лукашенко готовы к широкому взаимодействию во имя граждан.