На Урале 36 курсантов попали в больницу с отравлением
Несколько десятков курсантов Уральского юридического института МВД России в Екатеринбурге оказались в больнице с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщил 25 июня источник в министерстве здравоохранения Свердловской области.
«36 [человек] госпитализированы. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует представителя минздрава «Интерфакс».
Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту обращений учащихся к врачам, отмечено в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 19 июня, суд отправил под домашний арест владельца кафе «Шаурму хочу» в Братске, где 62 человека отравились шаурмой. С признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей.
Согласно сведениям регионального Роспотребнадзора, у всех госпитализированных выявили острую кишечную инфекцию.