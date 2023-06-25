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Украинская ассоциация футбола призвала исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала исключить Россию из состава ФИФА и УЕФА. Об этом 25 июня заявили в пресс-службе организации.

«Мы довели до вашего сведения подробности очередных противоправных действий России в отношении украинского государства и футбола. В частности, попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в чемпионаты России», — говорится в заявлении УАФ.

По мнению организации, эти действия якобы демонстрируют пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА.

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Ранее, 1 июня, ФК «Севастополь» получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления во Второй лиге в дивизионе Б, уточняет «Газета.Ru».

Позднее, 6 июня, и ялтинскому клубу «Рубин» выдали аттестат для участия в том же дивизионе.

До этого, 10 мая, Российский футбольный союз (РФС) утвердил разделение Второй лиги на два дивизиона. В дивизион А войдут 20 команд, которые разделят на «Золотую» и «Серебряную» группы. В дивизионе Б выступит более 60 клубов, которые получат лицензию Российского футбольного союза (РФС). Их разделят на четыре группы.

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