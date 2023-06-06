Футбольный клуб из Ялты прошел аттестацию для участия в дивизионе Б Второй лиги

Футбольная национальная лига (ФНЛ) выдала ялтинскому клубу «Рубин» аттестат для участия в дивизионе Б Второй лиги. Об этом сообщили 6 июня в Telegram-канале Второй лиги.

«Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б провела сегодня очередное заседание По ее итогам было принято решение выдать Аттестат ФНЛ клубу «Рубин Ялта»», — говорится в сообщении.

Накануне аналогичный аттестат для выступления в первенстве Второй лиги получил крымский клуб «Севастополь». Предложения о прохождении аттестации также направлены в другие футбольные клубы Крыма: «Таврия» и «Океан».

10 мая Российский футбольный союз (РФС) утвердил разделение Второй лиги на два дивизиона. В дивизион А войдут 20 команд, которые разделят на «Золотую» и «Серебряную» группы. В дивизионе Б выступят более 60 клубов, которые получат лицензию РФС. Их разделят на четыре группы.