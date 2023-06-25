Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в районе подмосковного Малино
Общество
Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначили на 1 июля
Экономика
Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией
Мир
Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в РФ
Общество
Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализован
Общество
В Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение
Происшествия
Женщину с ребенком спасли в Казани при пожаре из-за загоревшегося телевизора
Мир
В Греции началось голосование на выборах в парламент страны
Мир
СМИ сообщили о планах США развивать новые технологии в военной сфере
Общество
В Приморье возбуждено уголовное дело по факту исчезновения троих детей на реке
Происшествия
Здание пельменного цеха в Тольятти загорелось на площади 500 кв. м
Общество
«Автодор» заявил о сохранении ограничений движения по трассе М-4 «Дон»
Сюжет:

В Сети появились фото разгромленной колонны ВСУ с западной техникой

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети 25 июня появились фотографии разгромленной колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западной техникой на ореховском направлении в Запорожской области.

На фото замечены немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а также другая западная техника.

Непроходимые поля: российская армия отбила все атаки ВФУ
Противник вязнет в минных заграждениях, установленных нашими саперами, отмечают эксперты

Ранее, 20 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы отразили новые атаки украинских боевиков на ореховском направлении. По его словам, было ликвидировано большое количество украинских военных, однако накал боевых действий на данном участке фронта не спадает.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что на ореховском направлении ВСУ потеряли уже десятки единиц иностранной техники и сотни украинских военнослужащих. Отмечается, что командование украинских войск дважды обмануло боевиков с подкреплением и численностью российских войск на этом участке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023