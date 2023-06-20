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Бойцы ВС РФ взяли в плен военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На запорожском участке фронта специальной военной операции продолжаются бои, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери. Об этом 20 июня сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что ВСУ потеряли на ореховском направлении уже десятки единиц иностранной техники и сотни украинских военнослужащих, идущих в попытках проведения контрнаступления на позиции российских войск.

В одном из таких безуспешных наступлений военнослужащими 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и батальона «Восток-АХМАТ» были пленены военнослужащие 65-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщили в Минобороны РФ, командование ВСУ обмануло боевиков дважды и с подкреплением и численностью российских войск на этом участке. Иначе желающих пойти на штурм оборонительных рубежей не нашлось бы.

«Запах трупный стоит, потому что там как атака началась 6–7 числа, так эти трупы и лежат в окопах. Там уже просто кошмар. Мясорубка настоящая. Со всеми прелестями. <…> Кто-то себе медали зарабатывает, а люди кончаются. Людей нет», — рассказал военнопленный, мобилизованный из Винницкой области Виктор Поплавский.

Командиры ВСУ отправляют в бой бойцов, заведомо зная, что те вряд ли вернутся обратно. Украинским военнослужащим говорили, что они будут держать вторую линию обороны, как и положено пехотному батальону. Но так как атака захлебнулась, решили наступать теми силами, что есть. Люди отказывались идти в атаку и командирам приходилось собирать людей по всему своему фронту.

В настоящий момент плененные военнослужащие ВСУ понимают, что их обманули, в том числе касательно оценки российской армии и силы иностранного вооружения.

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Накануне Минобороны сообщило, что российские войска на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе.

Также вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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