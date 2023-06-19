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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: скриншот видео
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Минобороны РФ показало, как вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

На записи видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаруживает выдвижение бронетранспотера ВСУ. Прицелившись, российские военнослужащие стреляют по украинской технике управляемой ракетой.

Снаряд точным ударом уничтожает бронеобъект с экипажем.

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В этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения вооружения иностранного производства, которое использует Украина. Все объекты были поражены.

Позже ведомство также сообщило, что российские войска на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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