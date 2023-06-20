В Запорожской области заявили об отражении ВС РФ новых атак украинской армии

Российские силы отразили новые атаки украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом во вторник, 20 июня, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Противник предпринял несколько новых атак на ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Все они отбиты», — сказал он «РИА Новости».

По словам Рогова, ликвидировано большое количество украинских военных.

Он также отметил, что накал боевых действий на запорожском участке фронта не спадает.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на ореховском направлении уже десятки единиц иностранной техники и сотни украинских военнослужащих. Отмечается, что командование ВСУ обмануло боевиков дважды с подкреплением и численностью российских войск на этом участке.

18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные сорвали две попытки атак ВСУ на запорожском направлении. В районе Левадного было уничтожено два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В районе Пятихаток ликвидированы более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.