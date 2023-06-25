Трехлетний ребенок пострадал на шоу каскадеров в Челябинске

Трехлетний мальчик получил травму головы во время шоу каскадеров в Челябинске — в мальчика отлетела гильза во время очередного трюка. Как сообщили 25 июня в главном управлении МВД по Челябинской области, по факту происшествия начата проверка.

О ЧП рассказали родственники мальчика в паблике «Наш Челябинск». Бабушка пострадавшего пожаловалась, что ее внуку даже не оказали помощь.

«Во время шоу, когда стреляли, отлетела гильза в голову внуку. Помощь нам не оказали, нагрубили», — сообщила женщина.

Она уточнила, что всё произошло на детском шоу для возрастной категории 0+. Мама ребенка обратилась в полицию.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в МВД.

Ранее, 30 мая, в Иркутской области начали доследственную проверку после того, как в поселке Никола пятилетняя девочка ранила своего четырехлетнего брата из пневматического пистолета. Ребенок был сразу же доставлен в медицинское учреждение. Сейчас здоровье мальчика вне опасности. В следственном управлении Следственного комитета РФ по региону дадут оценку действиям родителей, которые оставили детей без присмотра.