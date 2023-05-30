В Иркутском районе девочка ранила брата из пневматического пистолета

В Иркутской области следователи начали доследственную проверку после того, как в поселке Никола Иркутского района пятилетняя девочка ранила своего четырехлетнего брата из пневматического пистолета. Об этом 30 мая сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 26 мая, когда семья с детьми находилась в гостях у своих знакомых.

«В какой-то момент 5-летняя девочка взяла в тумбе для обуви заряженный пневматический пистолет «МР-53М», принадлежащий хозяйке дома, и случайно произвела выстрел в сторону своего брата», — отмечается на сайте ведомства.

Ребенок был сразу же доставлен в медицинское учреждение. Сейчас здоровье мальчика вне опасности. Правоохранители намерены дать оценку действиям родителей, которые оставили детей без присмотра.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в поселке Листвянка в Иркутской области отдыхавшая на озере Байкал компания, стреляя по пустым банкам из пневматического оружия, случайно попала в четырехлетнего ребенка. Мальчик приехал туда со своими родителями.

Одна из пуль попала ребенку в грудь. Родители отвезли его в больницу. У пострадавшего диагностировали проникающее пневматическое ранение грудной клетки. По факту инцидента проводится проверка.