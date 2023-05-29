Под Иркутском компания во время стрельбы по банкам попала в ребенка

В поселке Листвянка в Иркутской области компания, стреляя по банкам, случайно попала в 4-летнего ребенка. Об этом 29 мая сообщил источник «Известий».

Компания отдыхала у озера Байкал 26 мая. Мальчик приехал с родителями, но оказался рядом с компанией ребят, которые стреляли по пустым банкам из пневматического оружия.

Одна из пуль попала ребенку в грудь. Родители отвезли его в больницу. У мальчика диагностировали проникающее пневматическое ранение грудной клетки.

По факту инцидента проводится проверка.

В марте этого года сообщалось, что во Владивостоке школьник во время игры случайно выстрелил в 10-летнего мальчика из травматического пистолета. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.