Во Владивостоке школьник во время игры выстрелил в ребенка

Школьник во время игры случайно выстрелил в 10-летнего мальчика во Владивостоке. Об этом 14 марта сообщил «РИА Новости» представитель следственного управления Следственного комитета (СК) по Приморскому краю.

«Дети вытащили из сейфа травматический пистолет и стали играть. В процессе игры один из детей случайно произвел выстрел в другого ребенка», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей и ему оказывают необходимую медпомощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот же день школьница выстрелила в одноклассника из игрушечного пистолета во время урока русского языка. Подростка осмотрели врачи и отпустили домой.