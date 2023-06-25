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СМИ сообщили о планах США развивать новые технологии в военной сфере

RT: США намерены развивать новые технологии для сохранения военного превосходства
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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Tiffany Price
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Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) намерено взять на работу специалистов, которые разрабатывают новые революционные военные технологии. Как сообщает 25 июня RT со ссылкой на документ, данный проект нацелен на то, что «поддержать военное превосходство» Соединенных Штатов в будущем.

Сообщается, что отдел тактических технологий DARPA заинтересован в развитии прикладных исследований и передовых технологий для «переосмысления будущего в сфере ведения боевых действий». Речь идет о военных действиях в воздухе, на суше, в море и в космосе.

Пентагон готов заключить со специалистами первоначальные контракты на сумму до $1 млн. Там пояснили, что противники США уже имеют «средства для противодействия нынешней военной архитектуре», которой обладают Соединенные Штаты. Поэтому теперь им требуются новые разработки.

США намерены уделить внимание предложениям по созданию систем для противодействия современным комплексам противовоздушной обороны (ПВО), технологиям для создания нового поколения беспилотников с большей выживаемостью и поражающей способностью.

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Ранее 25 июня издание American Greatness отметило, что постоянное увеличение запросов Украины по поставкам оружия сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США. Как отметил обозреватель Виктор Дэвид Хэнсон, американцам придется «разрубить этот запутанный украинский узел», если Украина не прекратит манипулировать с оборонной системой США.

До этого, 7 мая, ветеран военно-воздушных сил (ВВС) США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл отметил, что истребители F-16 американского производства не смогут превзойти системы ПВО России. По его словам, таким истребителям четвертого поколения, как F-16, «нечего делать на современном поле боя».

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