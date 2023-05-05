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Ветеран ВВС США заявил о превосходстве ПВО РФ над истребителями F-16

Ветеран ВВС США Венейбл: система ПВО РФ С-400 может перехитрить наведение F-16
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Истребители F-16 американского производства не смогут превзойти системы противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом заявил в пятницу, 7 мая, ветеран военно-воздушных сил (ВВС) США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл в беседе с Business Insider.

По его словам, таким истребителям четвертого поколения, как F-16, «нечего делать на современном поле боя».

Кроме того, Венейбл отметил, что эти самолеты не подходят для ВВС Украины по многим причинам, в том числе из-за того, что передовая система ПВО России С-400 может «перехитрить» устройства наведения F-16, уточнила «Газета.Ru».

Ветеран ВВС США сделал вывод, что предоставление Киеву этих истребителей не изменит ход военных действий, а также не повлияет на успех весеннего контрнаступления.

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Ранее в тот день президент Украины Владимир Зеленский назвал получение F-16 от партнеров таким же сложным вопросом, как и вступление страны в НАТО. Он отметил, что истребители могут предоставить только те государства, которые имеют соответствующие площадки.

2 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он отметил, что если бы у Киева уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Между тем 17 апреля замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей в случае принятия соответствующего решения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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