Зеленский назвал сложным вопрос о поставках истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров — это такой же сложный вопрос, как и вступление страны в НАТО. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге в четверг, 4 мая.

По словам Зеленского, можно долго говорить о поставках истребителей, однако F-16 «начинается с обучения», и их могут предоставить только те страны, которые имеют соответствующие площадки.

«Это такой сложный вопрос, такой же, как и консолидация стран относительно нашего будущего в Евросоюзе, нашего будущего в НАТО. Мы работаем над этим», — сказал украинский лидер.

Ранее, 2 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Он отметил, что если бы у Киева уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Между тем 17 апреля замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей в случае принятия соответствующего решения. При этом он выразил мнение, что в случае принятия Вашингтоном решения об отправке Киеву F-16 Соединенные Штаты не смогли бы помочь Украине в весенних и летних наступательных операциях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.