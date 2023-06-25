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В Алтайском крае алабай напал на подростка во время рыбалки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В городе Бийск Алтайского края собака породы алабай набросилась на школьника, который рыбачил на берегу реки. Об этом 25 июня сообщил Telegram-канал городской станции скорой медицинской помощи.

После нападения 14-летний подросток самостоятельно добрался до дома, родители вызвали скорую помощь.

Врач городской станции СМП Иван Анисимов сообщил, что пострадавший получил рану в области левого предплечья. Медики обработали повреждение и наложили на рану асептическую повязку.

Как отмечает «Газета.Ru», животное находилось у одного из водоемов Бийска без хозяина, при этом не исключено, что пес мог сорваться с цепи. Позднее алабай был пойман полицейскими.

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Ранее, 11 июня, в столичном районе Щукино питбуль напал на 75-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована в тяжелом состоянии. По словам пенсионерки, собака была без поводка и намордника. Позднее по инициативе родственников пострадавшей органами Хорошевской межрайонной прокуратуры было возбуждено уголовное дело.

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