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В Москве собака дважды за год напала на пенсионерку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве собака дважды за год напала на пенсионерку. Об этом 22 июня сообщает источник «Известий».

Первое нападение произошло 30 июня прошлого года, когда пенсионерка прогуливалась в лесопарковой зоне со своим той-терьером на улице Новикова. Тогда питбуль напал на ее питомца и загрыз насмерть.

В последний раз питбуль напал на 75-летнюю женщину 11 июня на улице Гамалеи. В результате инцидента пенсионерка получила множественные укушенные раны правого бедра, левого плеча и носа. Женщину госпитализировали.

Хозяином дважды напавшей на женщину собаки оказался 38-летний мужчина. По факту второго по счету нападения проводится проверка.

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Еще об одном нападении бойцовской собаки на 10-летнего мальчика сообщалось 31 мая. Инцидент произошел в поселке Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области на общественном пляже, где хозяйка выгуливала собак без поводков и намордников.

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