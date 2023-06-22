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Владелец напавшей на пенсионерку собаки в Москве предстанет перед судом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Уголовное дело по требованию Хорошевской межрайонной прокуратуры возбуждено в отношении хозяина собаки бойцовской породы, напавшей на пенсионерку в Москве. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает ТАСС.

Нападение на 75-летнюю женщину произошло 11 июля в парке Генерала Жадова в столичном районе Щукино. По словам пострадавшей, собака породы кане-корсо была без поводка и намордника. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в тяжелом состоянии, уточнили в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

В Москве собака дважды за год напала на пенсионерку

В органы прокуратуры обратились родные пострадавшей по причине несогласия с принятым ранее решением об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе установления обстоятельств выяснилось, что владелец животного не оказал какой-либо помощи пенсионерке.

В тот же день на улице Гамалеи питбуль напал на 75-летнюю женщину. Пострадавшая получила множественные укушенные раны правого бедра, левого плеча и носа и была госпитализирована.

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