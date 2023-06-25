«Автодор» заявил о сохранении ограничений движения по трассе М-4 «Дон»

В Московской и Тульской областях остаются в силе ограничения на движение транспорта по трассе М-4 «Дон». Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает пресс-служба государственной компании «Автодор».

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях», — говорится в Telegram-канале организации.

Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в этот день стало известно, что часть введенных в РФ ограничений продолжит действовать еще некоторое время.

Так, в отдельных регионах по-прежнему переносят массовые мероприятия, а в Подмосковье, Москве и Воронежской области сохраняется режим контртеррористической операции (КТО).

24 июня губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что въезды и выезды из региона открыты, однако находятся под усиленным контролем. В Новоусманском районе Воронежской области сняты ограничения на передвижение транспорта.

Между тем въезд в Ростовскую область ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.