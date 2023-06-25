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Дацюк и Федоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте за историю НХЛ

Два российских хоккеиста вошли в топ-20 лучших выборов на драфте за историю НХЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские хоккеисты Павел Дацюк и Сергей Федоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Окончательная версия рейтинга была опубликована на сайте к 60-летию первого драфта.

Первое место в списке занял защитник Никлас Лидстрем. Он был выбран «Детройтом» в 1989 году. На второй строчке — нападающий Марк Мессье («Эдмонтон», 1979), третьим стал вратарь Патрик Руа («Монреаль», 1984).

Лучшим среди россиян стал нападающий Павел Дацюк («Детройт», 1998), занявший 13-е место в рейтинге. Также в список был включен форвард Сергей Федоров («Детройт», 1989), он стал 19-м.

В рейтинг 60 лучших драфт-пиков попали и другие российские хоккеисты: Александр Овечкин из «Вашингтона» (21-е место), Павел Буре из «Ванкувера» (27-е место), Александр Могильный из «Баффало» (31-е место), Сергей Зубов из «Нью-Йорк Рейнджерс» (43-е место), Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» (46-е место). Кроме того, в шестой десятке были упомянуты Никита Кучеров, Евгений Малкин и Кирилл Капризов.

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Ранее, 18 июня, журналист Трейси Майерс отметил, что выбор лучших драф-пиков был сложным. По его словам, несмотря на то, что Овечкин занял лишь 21 место в списке, без сомнений, он «должен был быть одним из лучших в этом рейтинге».

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