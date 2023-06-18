Овечкин не попал в топ-20 лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Российский капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не вошел в рейтинг 20 лучших драфт-пиков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заняв лишь 21-ю строчку. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье, 18 июня, на официальном сайте организации.

«Это была сложная группа, особенно топ–10, но нет сомнений, что Овечкин должен был быть одним из лучших в этом рейтинге», — пишет журналист Трейси Майерс на сайте НХЛ.

37-летний хоккеист забил 42 гола в этом сезоне. Всего в истории карьеры Овечкин заработал 1485 баллов (822 гола, 663 передачи) в 1347 играх.

«Голы — это то, что кажется самым важным, поскольку в прошлом сезоне Овечкин обошел великого Горди Хоу и вышел на второе место в истории в этой категории. Он, безусловно, является самым результативным бомбардиром среди активных игроков (следующий Сидни Кросби с 550 голами)», — сказано в материале.

Кроме Овечкина в рейтинг 60 лучших драфт-пиков попали и другие российские хоккеисты: Павел Буре из «Ванкувера» (27 место), Александр Могильный из «Баффало» (31 место), Сергей Зубов из «Нью-Йорк Рейнджерс» (43 место), Андрей Василевский из «Тампа Бэй» (46 место). Кроме того, в шестой десятке были упомянуты Никита Кучеров, Евгений Малкин и Кирилл Капризов.

Ранее, 24 марта стало известно, что Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ за всю историю до 73 голов. На следующий день он забил еще одну шайбу в матче с «Питтсбургом».

Всего на счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Великий канадец Уэйн Гретцки за свою карьеру забил 894 гола.

6 июня Александра Овечкина наградили благодарностью президента России. Обладателя Кубка Стэнли отметили за высокие спортивные достижения, а также значимый вклад в продвижение отечественного спорта.