«Спартак» и «Краснодар» сыграют в одной группе Кубка России по футболу
Футбольные клубы «Спартак» и «Краснодар» сыграют в одной группе Кубка России по футболу. Об этом стало известно 24 июня по результатам жеребьевки группового турнира «Пути Российской премьер-лиги», в котором выступят все 16 клубов высшего дивизиона.
В составе группы A: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел». В группе B: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин». Группу C составят: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика». Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН», уточнил «Спорт-Экспресс».
На текущий момент обладатель Кубка России — ЦСКА. В прошедшем сезоне футболисты ЦСКА обыграли «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5) в суперфинале турнира.
28 мая московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» набрал 54 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице, уступая одно очко ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» с 27 баллами поднялся на 13-ю позицию.