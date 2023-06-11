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ЦСКА обыграл «Краснодар» и в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столичный ЦСКА обыграл «Краснодар» в воскресенье, 11 июня, и в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу.

Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в Москве, трибуны заняли почти 53,5 тыс. зрителей. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. У ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти), в составе «Краснодара» проявил себя Джон Кордоба (50). В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 6:5, пишет «Спорт-Экспресс».

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем трофея (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023). «Краснодар» второй раз играл в финале турнира, в 2014 году клуб обыграл «Ростов». Максимальное количество побед в турнире одержал столичный «Локомотив», их было девять.

«Теперь армейцы 15 июня сыграют с «Зенитом» в матче OLIMPBET Суперкубка России», — говорится в материале.

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3 июня ЦСКА обыграл «Ростов» и стал серебряным призером чемпионата России по футболу. Матч заключительного, 30-го тура соревнований закончился со счетом 4:1. По итогам турнира ЦСКА заработал 58 очков.

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