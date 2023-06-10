Реклама
Прямой эфир
Армия
Politico указала на успехи РФ при отражении контрнаступления Украины
Мир
ВСУ начали новую попытку контрнаступления в Запорожской области
Спорт
Теннисист Рууд второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»
Мир
Премьер-министр Польши выступил против наплыва мигрантов в ЕС
Мир
Партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд изъяли спецслужбы Турции
Спорт
ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2028 года
Мир
Прокуратура в США будет добиваться скорейшего суда над Трампом
Общество
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий теракта на ГЭС
Мир
МАГАТЭ даст оценку ударам БПЛА ВСУ по распределителю Запорожской ТЭС
Мир
Американский разведчик объяснил решение Зеленского уничтожить Каховскую ГЭС
Мир
Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне расследования о COVID-вечеринках
Мир
Киев признал невозможность вступления в НАТО до окончания конфликта

«Суперфинал Кубка станет самым важным матчем в карьере»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов — о битве с «Краснодаром», конфликте Роши с Соболевым и интересе топ-клубов к Карраскалю
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карьера Владимира Федотова в качестве тренера РПЛ развивается стремительно. В 2017 году специалист возглавил «Оренбург» и сразу вывел клуб в премьер-лигу. В следующем сезоне занял с ним седьмое место. Далее новая глава — с «Сочи». Всего за два года Владимир Федотов привел отнюдь не звездный клуб к серебряным медалям. А год спустя, уже в качестве главного тренера ЦСКА, стал лучшим специалистом чемпионата по версии премии Winline Герои РПЛ. После награждения «Известия» и «Спорт-Экспресс» побеседовали с Владимиром Федотовым о прорывном сезоне с армейцами, конфликте Роши и Соболева, а также предстоящем Суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

«Эмоции пока притупленные»

— Вас можно поздравить — вы первый в России тренер, который с двумя разными командами два года подряд завоевывал серебряные медали. В чем ваш секрет?

— Спасибо за добрые слова! Что здесь можно сказать... Хорошо, что вы отметили это достижение. Эмоции пока притупленные, потому что еще есть главный матч — Суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему. Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру.

— В следующем сезоне ставите цель побороться с «Зенитом» за золотые медали?

— Вы знаете, футбольный клуб ЦСКА — это априори сражение за самые высокие места. При этом в следующий сезон пока не смотрим. Надо завершить финальный матч, поработать на трансферном рынке, укомплектоваться. Много чем нужно заниматься, двигаясь вперед.

— Суперфинал Кубка России станет для вас самым важным матчем в тренерской карьере?

— На данный момент да, конечно.

Серебряные коньки: почему для ЦСКА второе место стало успехом
Армейцы выиграли медальную гонку у «Спартака» и «Ростова», «Крылья» избежали стыков и другие итоги последнего тура РПЛ

«Поаплодировали рассудку и хладнокровию Роши»

— КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?

— На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

— После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?

— Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать: «Браво!» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

— В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».

— Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам. Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты — очень серьезная вещь, которая может ранить человека.

— Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.

— Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать.

— А для вас как для тренера что принципиальнее: обойти «Спартак» в турнирной таблице и завоевать серебро или в предстоящем матче с «Краснодаром» добыть первый трофей для клуба за несколько лет?

— Мы смотрим на свой клуб, его развитие. Важно выходить в каждом матче и показывать хороший содержательный футбол, который радует наших болельщиков. Плюс мы прекрасно понимаем, что без трофеев, без побед всё это не имеет смысла. Поэтому задача в каждом матче играть красиво, результативно и добиваться побед.

«Для борьбы с «Зенитом» ЦСКА надо существенно увеличить бюджет»
Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов — о доминировании питерцев в РПЛ, серебре армейцев и лимите на легионеров

«Свежая кровь всегда нужна»

— Вы затронули тему трансферной кампании. Уже понятно, как будете меняться?

— Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак. Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки.

— Агент Алексея Сутормина подтвердил, что есть интерес ЦСКА. Этот футболист усилил бы состав? Вы с ним долгое время работали в «Оренбурге».

— Это немножко провокационный вопрос. Если я скажу, что он бы усилил ЦСКА, то завтра все уже напишут, что Сутормин в нашем клубе. Поэтому я промолчу.

— Всегда очень много слухов по поводу Хорхе Карраскаля. То «Атлетико» интересуется, лично Диего Симеоне, то другие клубы. Насколько вероятно удержать его?

— Великолепно, что футболист ставит перед собой какие-то цели, задачи, чтобы попасть в лучшую лигу мира, в лучшую команду. Думаю, что это цель любого игрока. Очень приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами. Нужно только расти и развиваться.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023