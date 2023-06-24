Глава МИД Британии опроверг информацию о планах покинуть парламент

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в пятницу, 23 июня, опроверг в своем аккаунте в Twitter сообщения газеты The Daily Telegraph о том, что он якобы планирует покинуть парламент перед следующими выборами.

«Если бы Telegraph поговорили со мной напрямую, я бы им сказал, что это вздор. Я был переизбран, я собираюсь участвовать в следующих выборах», — заявил он.

Ранее в этот день газета The Daily Telegraph сообщила со ссылкой на источники, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли рассматривает возможность покинуть парламент перед следующими выборами.



До этого, британская газета The Guardian сообщала, что примерно 10% депутатов правящей Консервативной партии объявили о намерении уйти с должности на следующих всеобщих выборах в британский парламент, которые, вероятнее всего, пройдут осенью 2024 года.

16 мая британская исследовательская компания YouGov представила результаты опроса, в которых указано, что почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака.

До этого, 21 апреля, сообщалось, что вице-премьер Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб ушел в отставку после публикации доклада королевского адвоката Адама Толли, подготовленного по итогам расследования жалоб на агрессивное обращение с подчиненными.