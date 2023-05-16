Почти 60% британцев не поддерживают премьер-министра страны Сунака

Почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov 16 мая.

Отмечается, что опрос проводился с 14 по 15 мая 2023 года. В нем приняли участие 2012 человек.

По его результатам 31% граждан положительно относятся к премьеру, 59% высказались негативно.

Вместе с тем опрос показал, что жители Великобритании лучше относятся к лидеру оппозиции и главе Лейбористской партии Киру Стаммеру. 35% респондентов высказали положительную оценку, а 51% — негативную.

В то же время по итогам опроса рейтинг Лейбористской партии оказался выше правящей Консервативной партии. Деятельность лейбористов поддерживает 41% британцев, 48% высказались против. 22% поддержали консерваторов при 66% негативных оценок.

Данные о погрешности не приводятся.

Риши Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября 2022 года. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

Действующий премьер-министр также является самым молодым лидером британского правительства с 1812 года и первым премьером индийского происхождения за всю историю страны.