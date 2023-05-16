Реклама
Прямой эфир
Мир
«Азимут» планирует запустить рейсы в Грузию с 19 мая
Мир
Минторг США продлил на 180 дней ограничения для авиакомпании «Россия»
Мир
Почти 60% британцев не поддерживают премьер-министра страны Сунака
Мир
В Госдуме оценили реакцию ЕС на решение Грузии об авиасообщении с Россией
Мир
Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию
Авто
Ford представила новый Tourneo Courier
Спорт
Украинский футболист Зозуля обвинил Шевченко в симпатии к России из-за Джоковича
Мир
Парламент Ливии проголосовал за отстранение главы кабмина в Сирте Фатхи Башаги
Мир
Связанный с Байденом центр получал миллионы долларов из Китая
Мир
Украина официально вступила в киберцентр при НАТО в Таллине
Мир
В минэнерго Украины сообщили о критически малом запасе топлива
Политика
В Совфеде заявили, что гибридная война Запада против РФ подразумевает грубые методы
Культура
Более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»

Почти 60% британцев не поддерживают премьер-министра страны Сунака

Опрос YouGov: почти 60% британцев не поддерживают премьер-министра страны Сунака
0
Фото: Global Look Press/Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov 16 мая.

Отмечается, что опрос проводился с 14 по 15 мая 2023 года. В нем приняли участие 2012 человек.

По его результатам 31% граждан положительно относятся к премьеру, 59% высказались негативно.

Вместе с тем опрос показал, что жители Великобритании лучше относятся к лидеру оппозиции и главе Лейбористской партии Киру Стаммеру. 35% респондентов высказали положительную оценку, а 51% — негативную.

В то же время по итогам опроса рейтинг Лейбористской партии оказался выше правящей Консервативной партии. Деятельность лейбористов поддерживает 41% британцев, 48% высказались против. 22% поддержали консерваторов при 66% негативных оценок.

Данные о погрешности не приводятся.

Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком
Почему Великобританию может ждать передел собственности

Риши Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября 2022 года. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

Действующий премьер-министр также является самым молодым лидером британского правительства с 1812 года и первым премьером индийского происхождения за всю историю страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023