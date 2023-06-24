В Британии узнали о возможном уходе из парламента главы МИД перед выборами
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассматривает возможность покинуть парламент перед следующими выборами. Об этом в пятницу, 23 июня, заявила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
«В Консервативной партии сейчас полный беспорядок, поэтому он думает о возможности проводить больше времени со своей семьей», — рассказал газете близкий к главе МИД источник.
Другой собеседник издания отметил, что по мнению Клеверли, он отработал положенный срок и хотел бы двигаться дальше. В материале указано, что представитель Клеверли отказался дать комментарий по этому вопросу.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что примерно 10% депутатов правящей Консервативной партии объявили о намерении уйти с должности на следующих всеобщих выборах в британский парламент, которые, вероятнее всего, пройдут осенью 2024 года.
16 мая британская исследовательская компания YouGov представила результаты опроса, в которых указано, что почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака.
До этого, 21 апреля, сообщалось, что вице-премьер Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб ушел в отставку после публикации доклада королевского адвоката Адама Толли, подготовленного по итогам расследования жалоб на агрессивное обращение с подчиненными.