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В Британии узнали о возможном уходе из парламента главы МИД перед выборами

The Telegraph: глава МИД Британии может покинуть парламент перед следующими выборами
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Фото: REUTERS/Leah Millis/Pool
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассматривает возможность покинуть парламент перед следующими выборами. Об этом в пятницу, 23 июня, заявила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«В Консервативной партии сейчас полный беспорядок, поэтому он думает о возможности проводить больше времени со своей семьей», — рассказал газете близкий к главе МИД источник.

Другой собеседник издания отметил, что по мнению Клеверли, он отработал положенный срок и хотел бы двигаться дальше. В материале указано, что представитель Клеверли отказался дать комментарий по этому вопросу.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что примерно 10% депутатов правящей Консервативной партии объявили о намерении уйти с должности на следующих всеобщих выборах в британский парламент, которые, вероятнее всего, пройдут осенью 2024 года.

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