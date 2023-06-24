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Врач раскрыла необычный способ борьбы с запахом пота

Дерматолог Жовтан раскрыла способ борьбы с запахом пота с помощью спиртовых салфеток
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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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Повышение температуры окружающей среды естественным образом приводит к потоотделению, что является неизбежным физиологическим процессом. При испарении пот охлаждает кожу, однако сильное потоотделение может представлять проблему в виде неприятного запаха. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказала дерматолог Наталия Жовтан в беседе с «Газетой.Ru».

Неприятный запах появляется из-за размножения патогенной микрофлоры и выведения через потовые протоки некоторых веществ. Усилить такой запах могут эндокринные заболевания и неправильное питание, отметила Жовтан.

Чтобы уменьшить последствия обильного потоотделения, дерматолог посоветовала соблюдать гигиенические мероприятия, например, можно принимать душ два раза в день даже без мыла и геля, это поможет смыть частички пота. Бритье подмышечных и паховых зон, где происходит высокая интенсивность работы потовых желез, также поможет.

«Использование антисептиков на спиртовой основе может иметь положительный эффект за счет нейтрализации патогенных микроорганизмов и сужения выводных протоков потовых желез. Например, можно дважды в день протирать чистую кожу спиртосодержащей прединъекционной салфеткой. После этой процедуры можно наносить не антиперспирант, а обычный дезодорант, то есть парфюмированный спрей, маскирующий запах», — сообщила она.

Гиперчувствительная кожа и микротрещины являются противопоказаниями к использованию спиртсодержащих салфеток, кроме того нанесение на кожу спирта сразу после бритья или эпиляции может вызвать небольшое пощипывание, отметила врач.

«А вот использование эфирных масел в борьбе с запахом пота может негативно отразиться на коже, так как нарушает обменные процессы, может привести к закупорке потовых желез», — предупредила Жовтан.

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Ранее в этот же день доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова сказала, что россиянам после 45–50 лет следует отказаться от загара, а некоторым людям категорически запрещено длительное пребывание на солнце.

Специалист отметила, что запрещено загорать людям с хроническими заболеваниями, такими как красная волчанка, склеродермия, фотоаллергический дерматит — аллергическая реакция на солнце и различные фотодерматозы — заболевания, которые вызваны или обострены солнцем.

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