Макрон поддержал сохранение статуса-кво по вопросу Тайваня

Власти Франции выступают за сохранение текущей ситуации в вопросе статуса Тайваня. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в опубликованном в интервью американскому телеканалу CNN.

«Мы выступаем за сохранение статуса-кво, это значит, что мы против какой-либо агрессии <…> Мы уважаем существующую модель (в вопросе отношений Китая и Тайваня. — Ред.)», — рассказал он.

Глава государства сообщил, что доложил о своей позиции по Тайваню председателю КНР Си Цзиньпину в ходе встречи с ним в апреле текущего года.



Макрон добавил, что модель сохранения статуса-кво поддерживает в том числе президент США Джо Байден.

12 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за статус-кво по Тайваню и мирные методы урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Париж придерживается политики единого Китая.

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения со своей островной провинцией.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.