Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент РФ Владимир Путин 24 июня поздравил россиян с Днем молодежи. Он отметил, что День молодежи — это праздник, наполненный надеждами.

«Дорогие друзья, искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами. Теперь он по инициативе самих молодых людей, школьников, студентов отмечается в выходной день, в последнюю субботу июня, что позволяет сделать его ярким и масштабным, объединить со школьными выпускными. Они проходят в эти дни по всей стране», — сказал он.

Этот праздник отмечают по всей России в особой атмосфере со своими любимыми и добрыми традициями в каждом регионе, сказал глава государства. Особенно он отметил фестиваль «Алые паруса», проходящий в Санкт-Петербурге.

Российский президент пожелал молодым людям никогда не сдаваться и не опускать руки при трудностях, добиваться успеха и найти свое призвание, отметив, что они уже прошли большой и очень важный путь обретения знаний и ценностей, которые останутся с ними на всю жизнь.

«Вас в любой момент готовы поддержать ваши друзья, близкие и, конечно, команды разнообразных, доступных по всей стране проектов, которые призваны помочь молодым людям раскрыть таланты и способности, достичь того, к чему вы стремитесь», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в России множество проектов и возможностей, которые специально создаются для молодежи, — лекции, мастер-классы, уникальные тематические встречи и разнообразные площадки, предназначенные развитию, движению навстречу новым делам и креативным начинаниям.

В следующем 2024 году Россия готовится к принятию и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов, напомнил российский лидер, отметив желание молодого поколения по максимуму реализовывать свои таланты и свой потенциал на пользу Родине и ради общего блага.

Глава государства подчеркнул, что молодые солдаты и офицеры участвуют в российской спецоперации, чтобы защитить безопасность и суверенитет России.

«В большинстве своем, именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции. Вы, ваши ровесники, хорошо понимаете — любовь к родной стране неразрывно связана с осознанием своей ответственности за ее сегодняшний и завтрашний день», — отметил Владимир Путин. Он добавил, что именно молодежь и ее решения определят будущее России.

Российский лидер также обратил внимание на стремительно меняющийся мир и новые вызовы, которые ставят перед россиянами сложнейшие задачи, заставляя мобилизовать все ресурсы и силы, открывая при этом уникальные возможности развития.

«Это время России, ваше время! Еще раз поздравляю с праздником! Верьте в себя, смело мечтайте, добивайтесь своих целей, и успех обязательно будет», — заключил глава государства.

С 2023 года праздник будут отмечать в последнюю субботу июня. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, вняв просьбам студентов, — им было неудобно отмечать праздник с фиксированной датой, когда она выпадала на период сессии или работы.