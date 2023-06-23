Житель ЛНР рассказал об угрозах от боевиков «Правого сектора»

До того, как Северодонецк перешел под контроль РФ, находившиеся там боевики «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России) терроризировали гражданских. Об этом в пятницу, 23 июня, местный житель рассказал корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову.

По словам мужчины, его с женой выселили квартиры, в которой затем была оборудована огневая позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, националисты прямо в жилых дворах размещали танки. Одна из разбитых бронемашин так и осталась в арке дома.

Позже радикалы «Правого сектора» заподозрили горожанина в помощи ВС РФ и собирались убить за это.

«Водили меня на расстрел. В садик. Сказали, бери лопату, копай. Пришли сюда и начали обстреливать, говорят, мол, отсюда идет информация», — поделился он.

При этом у мужчины не было ни телефона, ни доступа к связи, чтобы передавать какие-либо сведения.

Ранее, 21 июня, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что Суды Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приговорили к длительным срокам заключения более 30 боевиков ВСУ за преступления против мирного населения.

13 июня в ЛНР украинского боевика Руслана Галько приговорили к 14 годам лишения свободы за обстрел мужчины из американского реактивного гранатомета. Украинец был признан виновным в жестоком обращении с гражданскими и покушении на убийство.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».