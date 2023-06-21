Более 30 украинских боевиков осуждены за преступления против граждан ДНР и ЛНР

Суды Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, более 30 украинских боевиков за преступления против мирного населения. Об этом 21 июня сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что после освобождения Мариуполя и других населенных пунктов многие украинские боевики сдались в плен. Сотрудники СК начали устанавливать их причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, в том числе к убийствам мирного населения. В результате в суды было направлено 90 уголовных дел.

«На основании собранных доказательств суды в ДНР и ЛНР вынесли приговоры уже более 30 фигурантам, приговорив их к длительным срокам лишения свободы, а некоторых и к пожизненному», — приводит слова Бастрыкина ТАСС.

Как подчеркнул глава СК, до вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ и образования территориальных следственных органов можно было пересчитать по пальцам тех, кто понес наказание за преступления против мирного населения. В настоящий момент СК добивается реализации принципа неотвратимости наказания и будет продолжать эту работу, добавил Бастрыкин.

Ранее, 13 июня, в ЛНР боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Галько приговорили к 14 годам лишения свободы за обстрел мужчины из американского реактивного гранатомета. Украинец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

21 мая сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики радикальной террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ) и нацистской группировки «Медведи SS» (входит в батальон).

17 мая Верховный суд ЛНР приговорил украинского военнослужащего Павла Смилко к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за жестокое обращение с мирными жителями. В марте 2022 года во время несения службы он со своими коллегами получил приказ обстрелять жилой дом в городе Попасная в ЛНР. Его задачами были напугать мирных жителей и повредить инфраструктуру. В результате обстрелов один мужчина погиб.

Днем ранее в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша, причастного к преступлениям в отношении мирного населения. Следствие установило, что 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.