Подведены итоги премии «Рекорды Рынка Недвижимости – 2023». В этом году премии исполнилось 14 лет! За это время существенно расширилась география участия: в этом году в премии приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени, Твери, Иркутска, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани.

«Рекорды Рынка Недвижимости» — самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Конкурс появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей.

Победителей премии определяют по итогам трехэтапного голосования: объективного выбора покупателей, авторитетного жюри и более 600 профессионалов рынка недвижимости.

«Премия является знаком качества, если объект ее получил, значит, он действительно первый в своем сегменте и заслуживает признания, — подчеркивает Анна Маркина, руководитель премии «Рекорды Рынка Недвижимости». — Нас хорошо знают покупатели недвижимости, так как мы проводим самую широкомасштабную PR-кампанию, которая включает: сити-форматы, цифровые поверхности, продвижение на indoor-площадках, популярных радиостанциях, статьи и новости в интернете, профильных Telegram-каналах, журналах и социальных сетях. Таким образом, наша премия ориентирована и на профессиональных игроков строительного и девелоперского рынка, и на конечного потребителя».

Это профессиональное соревнование ведущих игроков, в ходе которого определяется «№ 1 на рынке недвижимости». В фокусе внимания премии — сильнейшие компании и лучшие проекты, названия которых стали известны на ежегодной торжественной церемонии, которая в этом году прошла на сцене Triumph Event Hall. Среди гостей и участников премии — КРОСТ, Эталон, PIONEER, РГ-Девелопмент, Брусника, МИЦ, Самолет, КП УГС, Гранель, AFI-development, AEON, АО Центр-Инвест, KR Properties, Главстрой и другие.

Церемония награждения, собравшая более 600 гостей — топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с легкой руки гостей получила название московского МИПИМа. С октября 2023-го будет открыт прием заявок на премию «Рекорды Рынка Недвижимости – 2024».