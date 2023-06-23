FATF решила не включать Россию в черный и серый списки

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России в черный и серый списки. Текст решения опубликован 23 июня на сайте организации.

Вместе с тем приостановка членства России в FATF остается в силе.

Росфинмониторинг, комментируя позицию FATF по сохранению приостановки членства России, написал в Telegram-канале, что это решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в Российской Федерации.

В штрафные списки FATF попадают финансово неблагонадежные страны, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 21 июня, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у FATF нет объективных причин включать Россию в свой черный или серый список. Набиуллина заверила, что если это все-таки произойдет, то ЦБ РФ проработает альтернативные варианты расчетов для проведения международной торговли.