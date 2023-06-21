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Набиуллина заявила об отсутствии причин включать РФ в штрафные списки FATF

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) нет объективных причин включать Россию в свои черный или серый списки. Об этом 21 июня заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Объективных оснований для этого никаких нет. Если такое решение будет принято, то оно будет политически мотивированным», — сказала она в Совете Федерации.

Набиуллина заверила, что если это все-таки произойдет, то ЦБ РФ проработает альтернативные варианты расчетов для проведения международной торговли.

Автомойка: чем грозит экономике попадание России в черный список FATF
Что это за организация и каково ее влияние в мире

Ранее, 23 мая, агентство Bloomberg сообщило, что в отношении России может быть вынесено решение о включении страны в один из штрафных списков FATF. По его информации, это станет фактической финансовой блокировкой финансовых операций между Россией и другими странами.

18 марта 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением исключить РФ из FATF и внести ее в черный список организации.

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