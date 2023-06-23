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В ДНР расценивают массовые захоронения в Донбассе как военные преступления ВСУ

Омбудсмен Морозова: массовые захоронения в Донбассе квалифицируют как военные преступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Массовые захоронения мирных жителей в Донбассе в 100% случаев квалифицируют как военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июня сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарья Морозова.

«По результатам следственных действий в 100% случаев данные факты квалифицируются как военные преступления со стороны <...> Украины», — сказала омбудсмен.

Ранее очередное захоронение было обнаружено местными жителями к северо-западу от Мариуполя. 22 июня тела были эксгумированы. Погибшие были одеты в теплую одежду и обувь, передает ТАСС. Эксперты в разговоре с агентством заявили, что люди погибли примерно в конце февраля – начале марта 2022 года.

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В свою очередь, 21 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что более 170 жертв украинских вооруженных формирований эксгумировали за неделю из стихийных захоронений в Луганской Народной Республике.

В мае прошлого года в Мариуполе было обнаружено массовое захоронение с сотнями тел. Очевидцы рассказали, что захоронение сделали военнослужащие украинской армии в то время, когда город контролировала Украина.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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