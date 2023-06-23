Реклама
Прямой эфир
Мир
В турецком Мармарисе разгорелся лесной пожар
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С
Экономика
В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26
Общество
В Дагестане из-за сильного града пострадало более 1,7 тыс. га урожая зерновых
Общество
В Калининграде Лихачев и Гросси провели встречу по безопасности ЗАЭС
Происшествия
Пожарная часть загорелась в Богородицке Тульской области
Мир
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
Мир
Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на новые санкции
Пресс-релизы
III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году

Экс-защитник «Спартака» Рыбус перешел в казанский «Рубин»

0
Фото: rubin-kazan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший футболист московских футбольных клубов (ФК) «Спартак» и «Локомотив» Мацей Рыбус подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте команды.

33-летний польский защитник перешел в «Рубин» на правах свободного агента, контракт с ним рассчитан на один сезон, отмечает «Газета.Ru».

Причину расторжения своего соглашения с красно-белыми игрок объяснил отсутствием игровой практики. За «Спартак» Рыбус выступал с июля 2022 года. В прошедшем сезоне он выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.

«Всего в Российской премьер-лиге [Рыбус] сыграл 211 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 27 голевых передач, провел 17 матчей в групповой стадии Лиги чемпионов», — отметила пресс-служба «Рубина».

«Для игры в РПЛ «Рубину» нужно минимум три-четыре новых игрока»
Футболист казанского клуба Александр Мартынович — об усилении на следующий сезон, тренерских заменах и перспективах «Краснодара»

Ранее, 20 июня, футбольный клуб «Сочи» сообщил о переходе в команду словенского полузащитника Мартина Крамарича. Футболист присоединился к нему в качестве свободного агента. С 25-летним игроком подписан контракт, детали которого не разглашаются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023