Экс-защитник «Спартака» Рыбус перешел в казанский «Рубин»

Бывший футболист московских футбольных клубов (ФК) «Спартак» и «Локомотив» Мацей Рыбус подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте команды.

33-летний польский защитник перешел в «Рубин» на правах свободного агента, контракт с ним рассчитан на один сезон, отмечает «Газета.Ru».

Причину расторжения своего соглашения с красно-белыми игрок объяснил отсутствием игровой практики. За «Спартак» Рыбус выступал с июля 2022 года. В прошедшем сезоне он выходил на поле в 12 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.

«Всего в Российской премьер-лиге [Рыбус] сыграл 211 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 27 голевых передач, провел 17 матчей в групповой стадии Лиги чемпионов», — отметила пресс-служба «Рубина».

Ранее, 20 июня, футбольный клуб «Сочи» сообщил о переходе в команду словенского полузащитника Мартина Крамарича. Футболист присоединился к нему в качестве свободного агента. С 25-летним игроком подписан контракт, детали которого не разглашаются.