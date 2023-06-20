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ФК «Сочи» подписал контракт со словенским полузащитником Крамаричем
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ФК «Сочи» подписал контракт со словенским полузащитником Крамаричем

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Фото: TASS/EPA/Martin Rose
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Футбольный клуб (ФК) «Сочи» сообщил о переходе в команду словенского полузащитника Мартина Крамарича. Как отмечено 20 июня на официальном сайте клуба, футболист присоединился к нему в качестве свободного агента.

С 25-летним игроком подписан контракт, детали которого не разглашаются. За «Сочи» он будет играть под седьмым номером, добавляет «Газета.Ru».

Согласно сайту Transfermarkt, стоимость Крамарича оценивается в €500 тыс.

До этого футболист с 2020 года выступал за словенский клуб «Браво» из Любляны. В минувшем сезоне он выходил на поле в 32 матчах и забил 12 мячей в ворота соперников.

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Ранее, 18 мая, спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что московский «Спартак» уже этим летом может приобрести нового атакующего игрока за €15–20 млн.Такую задачу поставило перед «Спартаком» руководство владеющей 100-процентным пакетом акций команды компании «Лукойл». В летнее трансферное окно 2022 года «Спартак» потратил на футболистов примерно €9,6 млн, а продал на €9,2 млн, отмечает «Спорт-Экспресс».

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