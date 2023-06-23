Противопожарный режим отменили в Челябинской области

В Челябинской области перестал действовать особый противопожарный режим. Об этом региональное ГУ МЧС сообщает в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 23 июня.

«С 23 июня 2023 года в регионе отменен особый противопожарный режим. Постановление правительства Челябинской области подписал губернатор Алексей Текслер», — говорится в сообщении.

Как уточняет Kursdela.biz, отмена противопожарного режима не означает, что меры безопасности больше не нужно соблюдать. Разводить открытый огонь можно не менее чем в 100 м от хвойного леса и 30 м — от лиственного. До домов и строений расстояние должно быть как минимум 15 м.

С 26 июня особый противопожарный режим отменят и в Тюменской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Он действовал в регионе с 3 апреля.