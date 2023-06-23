Особый противопожарный режим отменят в Тюменской области

В Тюменской области с 26 июня отменят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Согласно документу, пожарная обстановка в регионе стабилизировалась с наступлением благоприятных погодных условий. Особый режим действовал в Тюменской области с 3 апреля, отмечает портал «Наш город».

С 25 июня будет снят запрет на посещение лесов. Жители региона смогут собирать ягоды и грибы. Гражданам напоминают, что до ноября в Тюменской области сохранится пожароопасный сезон. В лесах запрещено разводить огонь.

Ранее в этот день режим чрезвычайной ситуации ввели в Охотском районе Хабаровского края. Из-за летних гроз возникли лесные пожары, площадь которых составила около 3 тыс. га.