Режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровского края

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Охотском районе Хабаровского края. На территории муниципалитета ликвидируют два крупных пожара.

По данным Transsibinfo.com, общая площадь горения составляет около 3 тыс. га. Крупномасштабные возгорания находятся в труднодоступных местах и вдали от населенных пунктов. В тушении участвуют 42 человека. Причиной пожаров стали летние грозы.

По словам заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки Константина Кузнецова, власти рассматривают вопрос о привлечении дополнительных сил из Приморья, Забайкалья и Бурятии. Всего может быть привлечено 65 человек, пишет ИА AmurMedia.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировано 306 пожаров. Огнем пройдена площадь около 176 тыс. га.