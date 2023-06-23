Аналитик объяснила медленный рост ВВП Франции в I квартале 2023 года

Медленный рост ВВП Франции в I квартале 2023 года был связан в первую очередь с высокой инфляцией, рассказала «Известиям» 23 июня ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом она выразила мнение, что говорить о рецессии в экономике страны рано.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило об экономическом спаде во Франции во II квартале.

«На самом деле о рецессии именно в экономике Франции, на наш взгляд, говорить рано. Так, в I квартале 2023 года ВВП всей еврозоны упал на 0,1% в годовом выражении, а ВВП Франции тем не менее вырос в годовом выражении на 0,2%. Снижение индексов менеджеров по закупкам, о котором пишет Bloomberg, теоретически может рассматриваться как опережающий индикатор экономического спада, но могут быть и другие индикаторы, характеризующие состояние экономики», — сказала Мильчакова.

Так, по ее словам, одним из таких индикаторов может быть состояние рынка труда. Эксперт привела данные Eurostat, согласно которым в апреле текущего года безработица во Франции составляла 7,2% трудоспособного населения, что выше, чем в среднем по еврозоне (6,1%). Однако в то же время в апреле 2023-го безработица в этой стране упала по сравнению с мартовским показателем до очень низкого уровня для Франции за последние несколько лет.

«Медленный рост ВВП Франции в I квартале 2023 года был связан прежде всего с высокой инфляцией, которая, с одной стороны, увеличивает затраты в промышленности, с другой — негативно влияет на потребительский спрос. А причиной роста инфляции были высокие цены на электроэнергию и продовольствие, но уже во II квартале темпы роста на энергоносители и продовольствие показывают замедление в годовом выражении не только во Франции, но и по всей еврозоне», — добавила Мильчакова.

Аналитик отметила, что в мае 2023-го годовая инфляция во Франции замедлилась до 5,1%. Уровень инфляции в стране ниже, чем в среднем в еврозоне и Евросоюзе.

«Таким образом, пока сложно говорить о том, что в экономике Франции уже наступила или вот-вот наступит рецессия. Индекс менеджеров по закупкам может измениться в следующие месяцы в сторону роста по мере снижения инфляции. Рецессия во Франции во II и III квартале, на наш взгляд, маловероятна, просто будет продолжаться медленный рост, возможно даже замедление темпов роста ВВП Франции до нулевых в годовом выражении. В IV квартале 2023 года возможно, что темпы экономического роста во Франции даже повысятся до 0,4–0,5% в годовом выражении», — спрогнозировала Мильчакова.

Ранее, 8 июня, стало известно, что, согласно данным Евростата, в зоне евро зафиксирована техническая рецессия по итогам I квартала 2023 года.

16 мая доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в беседе с «Известиями» спрогнозировал рецессию в Евросоюзе. По его словам, факторы, которые действуют в западной экономике, деструктивны. Эксперт подчеркнул, что западные экономики в целом и Евросоюз в частности потеряли основной источник экономического роста.