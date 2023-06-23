Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Кемерово семеро подростков пострадали при пожаре в жилом доме
Армия
Российские авиастроители передали МО новую партию истребителей Су-35С
Экономика
В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26
Общество
В Дагестане из-за сильного града пострадало более 1,7 тыс. га урожая зерновых
Общество
В Калининграде Лихачев и Гросси провели встречу по безопасности ЗАЭС
Происшествия
Пожарная часть загорелась в Богородицке Тульской области
Мир
В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
Мир
Россия расширила запрет на въезд представителям ЕС в ответ на новые санкции
Пресс-релизы
III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября в «Сириусе»
Армия
ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
Происшествия
Следствие ФСБ возбудило дело о госизмене на россиянина Хецоидзе
Мир
Обама признал желание русскоговорящих в Крыму воссоединиться с РФ в 2014 году
Мир
Лавров заявил о включении Африканского союза в G20 в ближайшей перспективе

В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» приступила к работе над двигателем ПД-8 для вертолетов линейки Ми-26. Об этом сообщил 23 июня гендиректор ОДК Вадим Бадеха.

«Работа над ПД-8В — инициатива Объединенной двигателестроительной корпорации <…> Новый двигатель ПД-8В будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26», — сказал Бадеха во время открытия нового Центра конструкторских разработок и научных исследований ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

Бадеха подчеркнул, что у двигателя будет ряд преимуществ перед аналогами.

В частности, в нем будет применяться цифровая система автоматического управления, мощность силовой установки будет выше на 15% и при этом она будет иметь лучшую топливную эффективность, добавил гендиректор ОДК.

«Ми» с вами: поставки вертолетов до 2030 года планируют увеличить на треть
Как производители будут справляться с этой задачей

Ранее, 1 июня, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200, планируется сертифицировать в конце года.

Мантуров подчеркнул, что при доработке двигателя важно соблюсти все нормы безопасности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023