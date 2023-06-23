В России началась работа над отечественным двигателем ПД-8В для вертолетов Ми-26
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» приступила к работе над двигателем ПД-8 для вертолетов линейки Ми-26. Об этом сообщил 23 июня гендиректор ОДК Вадим Бадеха.
«Работа над ПД-8В — инициатива Объединенной двигателестроительной корпорации <…> Новый двигатель ПД-8В будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26», — сказал Бадеха во время открытия нового Центра конструкторских разработок и научных исследований ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.
Бадеха подчеркнул, что у двигателя будет ряд преимуществ перед аналогами.
В частности, в нем будет применяться цифровая система автоматического управления, мощность силовой установки будет выше на 15% и при этом она будет иметь лучшую топливную эффективность, добавил гендиректор ОДК.
Ранее, 1 июня, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200, планируется сертифицировать в конце года.
Мантуров подчеркнул, что при доработке двигателя важно соблюсти все нормы безопасности.