Infiniti объявила о крупном ребрендинге

Японский автомобильный бренд премиум-сегмента Infiniti объявил о масштабном ребрендинге, который изменит не только логотип марки, но и концепцию дилерских центров. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба компании.

Измененное лого станет четвертым с момента появления Infiniti в 1989 году. В новой версии силуэт уходящей вдаль дороги получит более тонкие линии, а расстояние между буквами увеличится. Компания не планирует присоединяться к современному тренду на двухмерные изображения, сделав эмблему еще более объемной.

Кроме того, изменятся дилерские центры Infiniti, интерьер которых будет придерживаться традиционной культуры Японии, светлых тонов и ароматов на основе кедра, кипариса и цитрусовых. Новый дизайн в первую очередь получат шоурумы в Катаре, Мексике и Соединенных Штатах.

Внедорожник Lexus GX 22 июня стал доступен для предзаказа в России. Цена на автомобиль в исполнении GX550 начинается от 8 460 000 рублей, однако со временем она может измениться.

Lexus GX оборудован «рядной шестеркой» объемом 3,4 л с двойным турбонаддувом, которая выдает 354 л.с. (650 Нм) в связке с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией и подключаемым полным приводом. Кроме того, покупатели со временем смогут заказать гибридную версию i-Force Max, мощность которой составляет 443 л.с.