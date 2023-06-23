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Хачанов пропустит Уимблдон из-за стрессового перелома

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Фото: REUTERS/Robert Szaniszlo/NurPhoto
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Российский теннисист Карен Хачанов пропустит турнир Большого шлема в Уимблдоне. Об этом он сообщил 23 июня в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Из-за досадной травмы, которую я получил на Открытом чемпионате Франции (стрессовый перелом и частичный перелом крестцовой кости), я не смогу участвовать в Уимблдоне второй год подряд», — написал Хачанов.

Он назвал решение отказаться от участия непростым. Спортсмен признался, что до последнего надеялся на выздоровление.

«Как бы это ни было сложно, теперь я сосредоточусь на своем выздоровлении, усердно работаю над тем, чтобы выздороветь и вернуться на турниры в августе. Я счастлив, что рядом со мной моя семья, и благодарен, что могу присутствовать при рождении моего второго сына, которого мы очень скоро ожидаем», — добавил теннисист.

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Хачанов провел свой последний матч 6 июня. Тогда он уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос». После этого он не выступал на других турнирах.

В последний раз Хачанов участвовал в Уимблдоне в 2021 году. Тогда он дошел до четвертьфинала, в котором проиграл канадцу Денису Шаповалову, отмечает «Газета.Ru».

На предстоящем Уимблдонском турнире, который пройдет с 3 по 16 июля, Хачанов должен был получить 11-й номер посева. В основной сетке россиянина заменит аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.

Ранее, 19 июня, Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он опустился на 11-е место.

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